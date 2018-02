Coque Malla presentará su último trabajo en La Riviera de Madrid en abril

El último disco de Coque Malla ya está en la calle, ya es de su público. Los seguidores del músico madrileño están de enhorabuena pues Irrepetible es un álbum en directo en el que se recoge un concierto que, como su propio nombre indica, fue muy especial. El CD+DVD fue grabado el día 6 de junio del pasado año en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y en él se recogen 18 de las mejores canciones de la carrera del ex líder de Los Ronaldos.

Para la ocasión, Coque no solo contó con la espectacular banda que le acompaña en sus shows, sino que además se sumó todo un cuarteto de cuerdas y una buena nómina de invitados ilustres como Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Dani Martín, Santi Balmes (Love of Lesbian), Amable Rodríguez o Neil Hannon (The Divine Comedy).

Con una producción audiovisual impecable, Irrepetible supone algo más que un resumen de la trayectoria del artista, es una celebración por todo lo alto de lo que para él significa subirse a las tablas para interpretar sus canciones. Es una fiesta cargada de emoción y de amor por la música.

Dejar todo esto grabado sin más se quedaba corto para Coque, por eso ha decidido salir de gira con este trabajo bajo el brazo y acercar al mayor público posible la experiencia que supuso grabarlo. Así, en una gira que por el momento solo tiene confirmadas dos fechas, las canciones de Irrepetible serán presentadas con una puesta en escena muy cercana a lo que se recoge en el álbum.

Los conciertos darán comienzo el día 12 de abril en su ciudad, Madrid, en la sala La Riviera. A este concierto sucederán más, pero por ahora solo sabemos que el día 14 del mismo mes lo presentará también en la sala Inn Club de A Coruña. Las entradas para ambos ya están a la venta a través de ticketea, en este enlace:

https://www.ticketea.com/search/?term=coque%20malla

Para abrir boca, el vIdeoclip que ha servido de adelanto al lanzamiento de Irrepetible, el emocionante dúo que realizó junto a Iván Ferreiro interpretando Me dejó marchar.