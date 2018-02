Hace poco os descubrimos uno de los grupos que más prometen del panorama barcelonés, Lost Gecko. Conseguimos hablar con ellos unos días antes del concierto de presentación de su primer LP, también llamado Lost Gecko, y nos contaron un poco quiénes eran. Aquí está por si la queréis recuperar. Y la verdad es que asistimos en su concierto, el pasado 17 de febrero en La Nau de Barcelona, en el que Lost Gecko despegó hacia otro nivel.

Poco después de empezar el concierto, el venezolano Diego Morera, voz y guitarra del grupo, dijo que estaban muy contentos de volver a tocar en la misma sala en la que dieron su primer concierto. No tuvimos el placer de estar en esta primera ocasión, pero lo que está claro es que, después de la velada del pasado 17 de febrero, Lost Gecko han subido otro peldaño en el panorama musical. Demostraron que lo tienen todo preparado para dar un auténtico recital y empezar a girar por todo el territorio nacional y festivales.

El sonido que han conseguido, mezclando el funk, el indie rock y el soul, parece contener también los ingredientes necesarios para crear una fábrica de baile y disfrute. En todo lo que duró el concierto, el público no dejó de mover el cuerpo, dejándose llevar por los ritmos pegadizos y cálidos de Lost Gecko. Los asistentes, aunque se podía encontrar gente de todas las edades (de pre-adolescentes a jubilados), se unían y todos podían disfrutar de igual. Y remarcar que, aún y la corta trayectoria del grupo, había más de una persona que se sabía las canciones y les salía el momento fandom en más de una ocasión.

No faltó ninguno de los temas que forman parte de su primer álbum, Lost Gecko. Empezaron con Freaking Out, para ya calentar el ambiente des de los primeros acordes, y a lo largo de las 18 canciones que tocaron, tampoco faltaron sus singles Tonight y You. Además de estas, otros de sus temas originales que más brillaron en el directo fueron Fall Behind, Into Ashes y A good thing is worth waiting for, balada rock con la que decidieron cerrar el concierto.

Tampoco faltaron los covers

Pero no tenemos que olvidar que Lost Gecko empezó como un grupo de versiones, así que no faltó algún que otro cover. La verdad, es que siempre se agradece que algún grupo haga versiones de clásicos en directo. Siempre te sorprenden de algún modo, y te aseguras que, incluso aquella gente que no te conozca mucho, cantará contigo temas que también conocen. En esta ocasión, pasaron por su filtro funk-rock el Today Was A Good Day de Ice Cube (que ya era una versión del Footsteps In The Dark de The Isley Brothers), Ciudad de la Furia de Soda Stereo, Standing on the Verge de los maravillosos Funkadelic, D is for Dangerous de Arctic Monkeys, la preciosa Lady de Modjo e incluso se atrevieron con Red House de la leyenda Jimi Hendrix. Y la verdad es que se notó que tienen experiencia en las versiones, pues consiguieron llevar cada uno de esos temas en su terreno y ponerle la etiqueta de Lost Gecko.

Lo que vivimos el pasado 17 de febrero fue una muestra del potencial de la joven banda barcelonesa. Lost Gecko están acabando de perfilar un sonido propio, tienen la voz (más bien, las voces), un buen nivel instrumental, un primer álbum original en el que han demostrado su notable nivel en la composición y un directo que conecta rápidamente con los espectadores. Tienen todos los ingredientes, solamente les falta conseguir dar el chispazo que catapultará su nombre en todas las páginas de web musicales a nivel nacional. Acordaos de su nombre, Lost Gecko, que acaban de despegar y ya no hay nadie que los podrá parar.