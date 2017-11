Beasts Tour traerá el directo de los mallorquines L.A. hasta Donostia el próximo sábado 25 de noviembre

2017 podemos decir que está siendo un gran año para la banda mallorquina L.A. Y es que comenzaron el año en un tour por Europa teloneando a Band of Horses. Poco después saldría a la luz su quinto álbum de estudio Kings of Beasts (Sony Music), álbum que les llevó durante todo el pasado mes de mayo a hacer una gira de presentación llamada Kings Of Beasts Tour, y que serviría de calentamiento a esta carrera de fondo en la que llevan inmersos todo el año, con un show por Alemania durante el mes de junio, y posteriormente diversos festivales estivales. Casi sin tiempo de descanso, el 5 de octubre comenzaron con su Beasts Tour, una extensa gira de invierno por salas que les está llevando a recorrer buena parte del estado, hasta el fin de gira el próximo 16 de diciembre en Madrid.

Ese Beasts Tour, les hará regresar a nuestra ciudad favorita, Donosti, el próximo sábado 25 de noviembre en La Cripta Club. Esta será la ocasión perfecta para ver cómo se maneja Luis A. Segura con el sintetizador OP-1, un nuevo juguete con el que ha experimentado y ha sabido revolucionar su sonido, y que ya utilizó Bon Iver en su último disco.

Este Kings of Beasts, es a nuestro parecer uno de los mejores trabajos de la banda, un álbum en el que vemos a un Luis Alberto más libre, sin prejuicios y que ha sabido, sin dejar de lado sus sonido más americano, llegar a melodías más pop e incluso a canciones con cierto aire indietrónico. No en vano, Segura se ha aventurado a la autoproduccción en este trabajo, eso sí, con la colaboración de Toni Noguera.

Toda esta labor en el estudio nos crea grandes expectativas respecto a los directos de esta gira, y más si su concierto en Donosti va a ser en un lugar tan especial como La Cripta Club del Covent Garden.

A continuación os dejamos el resto de fechas:

24 noviembre. Vitoria- Sala Mitika

25 noviembre. Donostia- La Cripta Club

1 diciembre. Zaragoza- Sala López

2 diciembre. Murcia- Sala Rem

8 diciembre. Málaga- La Trinchera

9 diciembre. Elche- Sala la Llotja

15 diciembre. Granada-Boom Boom Room

16 diciembre. Madrid- Teatro Barceló