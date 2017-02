Bastille no dejaron indiferentes a Madrid

Con dos álbumes debajo del brazo; Bad Blood y Wild World recién sacado del horno, el grupo británico que se formó en 2010, este pasado sábado por fin pisaba la capital española en un concierto exclusivo para presentar su último trabajo. Es cierto que ya los habíamos visto en diferentes festivales desde su formación, la última vez, en el festival Mad Cool el año pasado, pero nada que ver el show que pueden dar ellos solos con una aparición de unos escasos 40 minutos en un festival.

Su paso por el Mad Cool y si presentación de algunos de los temas del álbum que llegaría escasos meses después nos hizo una idea clara de que no nos defraudaría este nuevo trabajo que nos traía este pasado sábado.

El concierto empezaba no con uno, sino con dos teloneros: Frenship, el grupo de Los Angeles nos dejo muy buen sabor de boca y con una sensación muy buena con temas como 1000 Nights o Capsize, que cogería el relevo el grupo británico Rationale, presentándonos temas como Reciprocate, Something for Nothing o Re.Up

Con la retransmisión de las noticias de WWCOMMS, su propia agencia de noticias se daba al comienzo al concierto con un Send Them Off!, que desató la locura con un seguido Laura Palmer, uno de los temas más populares del grupo.

Tan solo dos temas y ya habían conseguido meterse a todo el público que llevaba horas esperándoles en el bolsillo. De esto tiene gran culpa el cantante Dan Smith, que sabe cómo dirigir a todo este público con un muy buen chapurreado castellano en agradecimiento a todo el apoyo de sus fans desde su comienzo. Un Flaws y un Of The Night, que pudimos disfrutar con un Dan rodeado de fans por todos lados. Y aunque este ya luce suficiente con esa voz desgarrada y un tanto dejada, los demás componentes no eran menos en estos momentos. Kyle Simmons lo dio todo al teclado y el tambor mientras Woody controlar las baquetas y Will Farquarson alternaba cuatro y seis cuerdas, todo ello con un acompañamiento de metal que quedaba en segundo plano pero le daba mucha más personalidad a los temas.

Momentos épicos pudimos vivir con temas en los que el cuarteto o en estos casos quinteto (Charles Barnes los acompaña en este tour) se compenetraba de una manera exquisita. Good Grief, Fake It o Things We Lost In The Fire.

Con un The Currents retransmitido en la gran patalla a través de diferentes telediarios que formaba a rojo intenso con el tema por el que recibía su nombre el primer álbum de la banda; Bad Blood. Un Four Walls muy bien defendido con un final inesperado de un largo solo por parte de Will Farquarson. Llegábamos al final de una noche que nos había dado de todo, tanto tensión por la espera, emoción, euforia… pero todavía debíamos pasar por un momento un poco más relajado, y así, con un Fake News Interlude, dimos tiempo a Dan y Will a la guitarra a subir al gallinero del Palacio de los Deportes a interpretar un Two Evils que nos dejó con la boca abierta, y no precisamente de mirar tanto para arriba.

Así y con un muy bien coreado y defendido por todo el público “e eo e eo” la banda invitó a Rationale a compartir este tema con ellos y con todo el público. A disfrutar de esa canción con la que llegaron a ser tan conocidos y a darles la oportunidad de estar esa noche tocando para más de 3.000 personas. Unos temas que dejaron a más de uno con lo piel de gallina y que surtieron efecto de alguna manera concienciándonos a todos de qué trataba Wild World.

Después de este show y el del 5 de febrero en Barcelona, el grupo volverá a territorio español este verano, esta ocasión pisando Burriana con motivo del Arenal Sound, así que si os perdisteis a estos la semana pasada, no dudéis en asistir este verano al festival, porque solo con ellos en cartel, merecerá la pena asistir.