Así fue el primer Sofar Sounds del año en Barcelona

Hace unas semanas os contábamos qué es Sofar Sounds: una serie de conciertos secretos que se celebran en ciudades de todo el mundo. Los asistentes que son seleccionados para acudir a los eventos conocen dónde será el concierto unas horas antes de su celebración y los artistas que participan son una incógnita hasta que empiezan a tocar. Son conciertos muy íntimos, con pocos asistentes y que suelen tener lugar en pisos particulares o ubicaciones especiales donde uno no esperaría escuchar música en directo.

Ayer fue el primer Sofar Sounds de Barcelona de 2017. Bajo una lluvia que cada vez iba a más, medio centenar de personas esperaban frente a una puerta cerrada en una concurrida calle del barrio del Raval. A la hora indicada se abrieron las puertas y el público pudo acceder al interior de Golden Estudio Barcelona, un espacio creativo en el que se llevan a cabo diversas propuestas artísticas.

Los de Sofar habían preparado una velada para descubrir nuevos talentos musicales y sobre todo, para sorprender a los asistentes. Estas intenciones quedaron claras cuando anunciaron la actuación del primer artista: Tildo Muxart. El joven cantautor todavía no ha publicado su música, pero su talento ya le ha hecho un hueco en el cartel del Festival Mil·leni, que lo ha añadido a su programación para 2017.

Muxart llegó acompañado de su banda (saxofón, teclado, guitarra y cajón) para interpretar un folk-rock que bebe de influencias que van desde clásicos como Bob Dylan, Elvis Presley o Ray Charles a artistas contemporáneos com Amy Winehouse, Mumford and Sons o Manel. Sonó convincente, mostrando seguridad en cada nota y vigilando que toda la banda fuese al unísono. De entre los temas que interpretó el cantautor destacó Forced Love, el que será el single de su nuevo álbum.

Más joven todavía es Marta Delmont, la cantautora que tomó el escenario (o espacio de interpretación, porque en Sofar Sounds no hay distinción física entre público y artista) a continuación. Delmont ha publicado su primer trabajo, Silver Blaze. Un álbum producido por Joana Serrat con quien comparte ese sonido country-folk melancólico y una voz delicada y luminosa. “A diferencia de las dos bandas con las que comparto cartel aquí hoy, yo he venido sola y es algo que me intimida un poco” dijo nada más empezar el concierto. Sin embargo, Delmont no dio muestras en ningún momento de inseguridad y el silencio respetuoso del público hizo que sus temas sonasen limpios y resplandecientes. Quizás esa delicadeza a la hora de interpretar su música es la que le ha concedido un hueco en el cartel del próximo Primavera Sound.

Finalmente, la organización de Sofar Sounds anunció la actuación de Böira. A diferencia de Tildo Muxart y Marta Delmont, el grupo de rock progresivo del Baix Llobregat ha tenido un último año de rodaje que les ha permitido ganar cierta notoriedad en el panorama musical nacional. Desde que ganaron el concurso de bandas Bala Perduda el año pasado, Böira han trabajado duro para convertirse en una referencia en el panorama del rock progresivo.

No parecía fácil que la música expansiva (y normalmente con abundantes decibelios) de la banda encajase en el formato intimista y más relajado de los conciertos de Sofar Sounds. Además, les faltaba un guitarrista, que no pudo asistir a la cita. Sin embargo, con tres temas Böira fueron capaces de crear una atmósfera onírica con tintes épicos que pronto arrancó los aplausos del público.

Arrancaron con una introducción que forma parte de la banda sonora que compusieron para el documental Postcards from Nepal. Un tema con el que construyeron ese sonido tan característico que les define y que les sirvió para arremeter con Allau, un tema de su EP Si de la runa naixés. Cerraron con un tema nuevo al que todavía no han puesto título pero que se ganó el respeto y la aprobación de un público feliz por haber vivido una experiencia musical tan íntima y tan fuera de lo común.