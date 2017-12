The National es una banda estadounidense de rock de Cincinnati, Ohio, formada en 1999 y compuesta por Matt Berninger (voz), Aaron Dessner (guitarra, teclados), Bryce Dessner (guitarra), Scott Devendorf (bajo) y Bryan Devendorf (batería )

Debutaron con un álbum homónimo titulado The National (2001), que siguieron dos años más tarde con Sad Songs for Dirty Lovers (2003). Fue en ese momento cuando apostaron al completo por la música tras firmar con Beggars Banquet y lanzar su tercer álbum de estudio, Alligator (2005), con gran éxito de crítica. Su confirmación como una de las bandas más importantes del panorama llego con su cuarto y quinto disco, Boxer (2007) y High Violet (2010). En 2013, la banda lanzó su sexto álbum de estudio, Trouble Will Find Me, que fue nominado al Mejor Álbum de Música Alternativa en la 56 edición de los Premios Grammy, y su más reciente trabajo ha llegado en 2017 con Sleep Well Beast, que hemos elegido en Crazyminds como el Mejor Disco Internacional del año.

DISCOGRAFÍA

1. Sleep Well Beast (2017)

2. Trouble Will Find Me (2013)

3. High Violet (2010)

4. Boxer (2007)

5. Alligator (2005)

6. Sad Songs for Dirty Lovers (2003)

7. The National (2001)