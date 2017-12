Radiohead es una banda de rock inglesa de Abingdon, Oxfordshire, formada en 1985. La banda está compuesta por Thom Yorke (voz, guitarra, piano, teclados), Ed O’Brien (guitarra, coros), Phil Selway (batería, percusión, acompañamiento de voces), y los hermanos Jonny (guitarra principal, teclados, otros instrumentos) y Colin Greenwood (bajo). Han trabajado con el productor Nigel Godrich y el artista de portada Stanley Donwood desde 1994.

Su primer single ya puso la primera piedra a su éxito. Después de firmar con EMI en 1991, Radiohead lanzó su primer single Creep en 1992, canción por la que hoy en día muchos les reconocen. Su álbum debut Pablo Honey llegó en 1993), pero su popularidad aumentó aún más con el lanzamiento de su segundo álbum, The Bends en 1995.

Quizá su gran joya llegó con su tercer álbum, OK Computer (1997), aclamado como uno de los grandes hitos musicales de la década de los 90.

En este disco ya se inició el cambio de estilo que ya se hizo absolutamente definitivo con sus siguientes trabajos, Kid A (2000) y Amnesiac (2001), grabados simultáneamente y en los que incorporaron elementos de la electrónica a su música.

El sexto álbum de Radiohead, Hail to the Thief (2003) siguió este camino y fue el último que lanzaron de un modo tradicional, ya que sus lanzamientos subsecuentes se fueron lanzando bajo innovadoras iniciativas como el caso de In Rainbows (2007), que se publicó en forma de descarga en la que los clientes podían establecer el precio que deseaban pagar. Sus más recientes trabajos son The King of Limbs (2011) y A Moon Shaped Pool (2016).

En 2017, fueron nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, en su primer año de elegibilidad, pero finalmente no fueron uno de los elegidos.

DISCOGRAFÍA

1. A Moon Shaped Pool (2016)

2. The King of Limbs (2011)

3. In Rainbows (2007)

4. Hail to the Thief (2003)

5. Amnesiac (2001)

6. Kid A (2000)

7. Ok Computer (1997)

8. The Bends (1995)

9. Pablo’s Honey (1993)