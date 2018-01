McBriare Samuel Lanyon “Mac” DeMarco (nacido Vernor Winfield McBriare Smith IV el 30 de abril de 1990) es un cantante, compositor y multiinstrumentista canadiense que arrancó como artista en el año 2008. A lo largo de su carrera, DeMarco ha lanzado tres álbumes de estudio de larga duración, 2 (2012), Salad Days (2014) y This Old Dog (2017), así como dos mini-LP: su debut Rock and Roll Night Club (2012) y Another One (2015). Su estilo de música ha sido descrito como “blue wave” y “slacker rock”, o por el mismo DeMarco “jizz jazz”.

Discografía de Mac DeMarco

1. This Old Dog (2017)

2. Another One (2015)

3. Salad Days (2014)

4. 2 (2012)

5. Rock and Roll Night Club (2012)