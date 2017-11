Fundada en Nueva York en 1997, Interpol estaba formada inicialmente por Paul Banks (voz, guitarra rítmica), Daniel Kessler (guitarra principal, voz), Carlos Dengler (bajo, teclados) y Greg Drudy (batería, percusión). En el año 2000, Drudy dejó la banda en 2000 y fue reemplazado por Sam Fogarino, mientras que en 2010, poco después de finalizar la grabación para el cuarto álbum de la banda, Dengler se fue para realizar proyectos personales.

Hasta el momento, han editado cinco discos: Turn on the Bright Lights (2002), Antics (2004), Our Love to Admire (2007), Interpol (2010) y El Pintor (2014).

Discografía:

1. Turn on the Bright Lights (2002 Matador Records)





2. Antics (2004 Matador Records)





3. Our Love To Admire (2007 Capitol Records)





4. Interpol (2010 Matador Records)

5. El Pintor (2010 Matador Records)