Bigott vuelve a Sevilla para presentar Candy Valley

El zaragozano Borja Laudo regresa a Sevilla con su banda Bigott para presentar en concierto su noveno disco de estudio, Candy Valley el próximo viernes 27 de abril en la Sala X.

Este nuevo álbum viene producido desde el otro lado del Atlántico por el productor americano David Loca (Part-time) y grabado en el studio G de Los Ángeles junto a Izak Arida (The Memories). Candy Valley está lleno de una gran energía, canciones rápidas, directas y con melodías certeras, caracterizadas por un indie pop, con un toque Lo-Fi , unas gotas de baile y diversión, sumado a unas composiciones rápidas de poco más de dos minutos de duración que resultan geniales para su presentación en el directo.

En resumen esta nueva aventura sonora tiene como resultado una divertida y pegadiza colección de canciones fiel al peculiar estilo al que nos tiene acostumbrados el maño.

Aquí os dejamos un enlace con el single de presentación del disco, Don´t stop the dance https://open.spotify.com/track/1zMjisdiPIIf7GDeQNAp5a?si=gp7DN_SUSqCAPceRZYroEg

Por otra parte The Amsterdammers, serán los encargados de abrir el concierto de Bigott como teloneros. Esta joven banda madrileña formada por cinco componentes en el año 2011, tocaran canciones de su primer Ep Early twenties y a su vez presentaran algunas de los temas de su nuevo Ep titulado, Things we all should know, que se publica en mayo. Su estilo es de lo más variado teniendo como influencias el indie rock de grupos como The strokes, pasando por el folk de bandas como Beirut hasta el post-punk de los primeros Interpol. Han tocado en diferentes salas y festivales del país, destacando su paso por el Mad Cool 2017.

Aquí podéis escuchar algo de ellos, https://open.spotify.com/album/6SAMIXdfesk5TTFJM2WxcU?si=Wp2fjxcxQe2LVBYCRbYBEw

En definitiva nos espera una gran noche de conciertos en la sevillana Sala X, si no te lo quieres perder todavía estas a tiempo de comprar las entradas en el siguiente enlace https://www.ticketea.com/entradas-concierto-bigott-en-sala-x-sevilla/